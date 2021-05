Hamilton snelste in tweede vrije oefensessie van vrijdag

Lewis Hamilton heeft vrijdag de snelste tijd laten optekenen in de tweede vrije oefensessie van de Grote Prijs F1 van Spanje.

Op het circuit van Barcelona-Catalunya in Montmelo zette Hamilton met 1:18:170 de snelste rondetijd neer in de tweede vrije oefensessie. Ploegmaat Valtteri Bottas (+0.139) en de Fransman Charles Leclerc (Ferrari, +0.165) vervolledigden de top drie.

In de eerste vrije oefensessie eerdervrijdag was Bottas de beste in 1:18.504, voor Verstappen (Red Bull, +0.033) en Hamilton (+0.123).

Zaterdag staan de derde vrije oefenritten op het programma om 12 uur. Om 15 uur worden de kwalificaties gereden. De GP, bijgewoond door 1.000 toeschouwers, staat zondag om 15 uur op de agenda.