GP van Spanje belooft spanning na eerste rondjes, Bottas fractie sneller dan Verstappen

Dit weekend wordt de vierde wedstrijd van het formule 1-seizoen afgewerkt, de GP van Spanje in Barcelona. Morgen zijn het de kwalificaties voor de GP, vandaag oefenden de piloten al eens op het circuit in Catalonië. Bottas was de snelste.

De F1-piloten reden vandaag op een vrijdagochtend hun eerste rondjes onder de stralende zon van Barcelona. De rijders hebben de baan dus al getest naar aanloop van de race van zondag. Bottas was de snelste tijdens het oefenen op het circuit. De Fin was drie honderdsten sneller dan de Nederlander Max Verstappen. De derde snelste oefentijd was die van de Brit, en leider in het formule 1-klassement, Lewis Hamilton. Hamilton, ploegmaat van Bottas bij Mercedes, staat momenteel acht punten voor op Verstappen die met Red Bull rijdt. Benieuwd of Mercedes zondag ook de snelste tijd kan neerzetten in Barcelona…