Mercedes gunt Grosjean comeback na horrorcrash: "Een laatste rit in GP van Frankrijk in F1-wagen, wat kan beter zijn?"

Zijn contract bij Haas liep sowieso ten einde en dus ook zijn Formule 1-carrière. Bij Mercedes vinden ze dat de inmiddels herstelde Grosjean wel een beter afscheid verdient. Hij zal eind juni een demonstratie-en testsessie afwerken voor Mercedes in de GP van Frankrijk.

De comeback van Grosjean in de F1 wordt dus ook meteen zijn afscheid. "Wat een kans!!! Dank aan Toto Wolff en het hele Mercedes-team om dit mogelijk te maken", schrijft Grosjean op Twitter. "Een laatste rit in de GP van Frankrijk in een F1-wagen, wat kan er beter zijn?"

What an opportunity!!! Thank you so much to Toto and the whole @MercedesAMGF1 to make it happen. A last ride in front of my home crowd at the @gpfrancef1 in a @f1 car, what could be better? #r8g #f1 #enjoytheride pic.twitter.com/bhlsgZLhfQ