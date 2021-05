Binnenkort opnieuw toeschouwers welkom in de Formule 1? Mogelijk 7.500 fans bij Grote Prijs van Monaco

Binnen drie weken staat in de Formule 1 de Grote Prijs van Monaco op het programma. De kans bestaat dat er dan voor het eerst sinds lang nog eens fans aanwezig zullen zijn bij een Grote Prijs.

Zijn er binnenkort opnieuw toeschouwers in de Formule 1? De kans is groot, want Monaco zou 7.500 toe laten op de Grote Prijs van Monaco. Deze race staat binnen drie weken op 23 mei op het programma.

Toch zullen de fans niet zo maar naar de Grote Prijs mogen gaan kijken. Volgens Sporza zullen ze namelijk eerst een negatieve coronatest moeten kunnen voorleggen voor ze welkom zijn op de Grote Prijs.