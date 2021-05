Tussendoortje: Stoffel Vandoorde behaalt 3e plaats in uithoudingswedstrijd op circuit van Spa-Francorchamps

Stel, je bent een professioneel formule E-rijder voor Mercedes en je hebt een vrij weekend. Wat doe je dan? "Racen!", dacht Stoffel Vandoorne.

Want de voormalige Formule 1-rijder stond aan de start van een manche van het WK uithouding op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij deed dat in de LMP2-klasse, net onder die van de supercars. De uithoudingswedstrijd in Spa duurt geen 24uur zoals andere uithoudingswedstrijden, wel 6 uur.

Vandoorne eindigde met zijn ploegmaats Gelael en Blomqvist op de derde plaats. 12 seconden voor hem eindigde Formule E-concurrent Felix da Costa op plaats 2.

Volgende week zit Vandoorne opnieuw in een elektrische wagen voor de GP van Monaco, een van de meest uitdagende circuits op de kalender. Vandoorne gaat dus van de ene thuisrace naar de andere want hoewel hij de Belgische nationaliteit draagt, woont hij al even in Monac.