Rijders (met Verstappen op kop) hekelen asfalt in Portimao

Max Verstappen moest na de kwalificaties van zaterdag tevreden zijn met de derde plaats op het circuit van Portimao. Maar tevreden was hij allerminst.

"Toen ze vorig jaar zeiden dat we in Portimao zouden racen, heb ik het circuit eens verkend met een GT-wagen. Het circuit stond in mijn top drie van favoriete circuits. Maar sindsdien hebben ze iets aan het asfalt gedaan en heb ik nog geen ronde kunnen genieten", klinkt het na de kwalificaties bij Verstappen. "Het hele weekend is het hier een beetje erop of eronder, de auto kan zo aan je ontsnappen."

De twee Mercedes-rijders Bottas en Hamilton treden Verstappen bij maar lachten toch in hun vuistje aangezien ze allebei voor de Red Bull van de Nederlander staan na de kwalificatiesessie. "Ik begrijp niet goed wat ze met het asfalt gedaan hebben", wist Hamilton nog te vertellen.

Tijdens de kwalificaties reden sommige bolides sneller op de mediumband dan op de zachte band terwijl de zachte bijna een seconde snelelr zou zijn. Op het nieuwe asfalt in Portugal is nog geen Portugese zomer over gegaan en is het heel lastig om de banden op temperatuur te krijgen.