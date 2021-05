Lewis Hamilton verstevigt zijn leidersplaats in WK-stand na overwinning Grote Prijs van Portugal, Max Verstappen moet tevreden zijn met de tweede plaats

Lewis Hamilton heeft nog maar eens zijn klasse getoond in de Formule 1. In de Grote Prijs van Portugal was de Brit van Mercedes namelijk opnieuw de snelste. Hij haalde het voor Verstappen en zijn ploegmaat Bottas.

Vandaag stond in de Formule 1 de Grote Prijs van Portugal op het programma. Lewis Hamilton had al vrij snel de eerste plaats te pakken en hij gaf die ook niet meer af. Hamiton won uiteindelijk ook met een comfortabele voorsprong. Max Verstappen eindigde op de tweede plaats en Valtteri Bottas, ploegmaat van Lewis Hamilton, vervolledigde het podium. In de WK-stand staat Lewis Hamiton door zijn zege uiteraard ook steviger aan de leiding.