Verstappen kan geen snelste tijd neerzetten in vrije trainingen

Net zoals vorig jaar strijkt het F1-circus neer in Portimao voor de GP van Portugal. De vorige twee races beloofden ons alleszins een spannende strijd om de wereldtitel.

Zelfs voor een veteraal als Fernando Alonso is het de eerste keer dat hij in Portugal aan het racen is. Van 1984 tot 1996 was er wel een Portugese GP maar die werd toen in Estoril gereden.

Vorig jaar was Hamilton de winnaar in Portugal en de kans is zeker niet onbestaande dat de Brit ook dit weekend de concurrenie klopt.

In de eerte twee vrije oefensessies was er alleszins een Mercedes de snelste. Bottas klopte Verstappen en Perez in FP1. Hamilton was pas 5e en een goede George Russell klokte zelfs de 7e tijd neer. Onderaan het pak valt vooral de enorm trage Mazepin op, die twee seconden trager is dan nummer 19 Latifi.

In FP2 werd Verstappen opnieuw geklopt door een Mercedes maar ditmaal was het Lewis Hamilton die de beste tijd neerzette. Fernando Alonso en Esteban Ocon reden hun Alpine naar paatsen 5 en 6. Mazepin eindigde opnieuw op de laatste plaats.