Bottas pakt pole positie in Portugal,, voor Hamilton en Verstappen

In Portugal heeft Valtteri Bottas zaterdagmiddag de pole positie gepakt in de kwalificaties op het circuit van Portimao. Hij krijgt zondag bij de wedstrijd zijn ploegmaat Lewis Hamilton naast zich. Max Verstappen moet tevreden zijn met plaats drie.

Meteen consternatie in de eerste kwalificatiesessie want Daniel Ricciardo klokte pas de 16e tijd en werd uitgeschakeld terwijl ploegmaat Lando Norris derde eindigde. Ook Lance Stroll werd uitgeschakeld in zijn Aston Martin.

In de tweede kwalificatiesessie verloren we onder meer Alonso en Tsunoda. Vettel haalde voor de eerste keer dit seizoen wel Q3. George Russell zette de elfde tijd neer in zijn Williams.

Het nieuwe asfalt in Portimao zorgde ervoor dat de rijders moeilijk temperatuur in de banden kregen. Veel ploegen probeerden om een snelle tijd neer te zetten op de medium band. Maar uiteindelijk veroverde Bottas toch de pole op zijn zachte band. Hij was 7 duizendsten van een seconde sneller dan ploegmaat Hamilton. De Red Bulls nemen de tweede startrij in.

De GP van Portugal is de derde grote prijs op de kalender en we hebben dit seizoen ook al drie verschillende polesitters gezien. Het is de eerste keer dat Mercedes een één-tweetje realiseert dit jaar.