OFFICIEEL: geen Grote Prijs Canada dit seizoen, andere Grote Prijs komt in de plaats

Van 11 tot 13 juni had de Formule 1 normaal gezien plaatsgevonden in Canada, maar de Formule 1 heeft nu zelf laten weten dat de locatie wordt aangepast. Zo zal er niet in Canada, maar wel in Turkije gereden worden.

De Grote Prijs van Canada staat wel vanaf 2022 opnieuw op de F1-kalender. Er is ook al bevestigd dat er ook twee jaar extra op het circuit van Canada gereden zal worden.

BREAKING: Turkey joins 2021 calendar in place of Canada on June 11-13



We are looking forward to the return of the Canadian Grand Prix in 2022, which has also signed a two-year contract extension#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/x3R8taLOci