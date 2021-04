Nieuw concept in de Formule 1: racen van 100km bepalen startposities

De startposities van de sprintraces worden bepaald door het kwalificatiesysteem dat we tot op heden kennen. De F1-piloten zullen dus drie dagen tegen elkaar strijden, nog een voordeel voor de F1-fans. De sprintraces zullen dit jaar drie keer voorkomen, bij welke drie grand prix dat zijn, is nog niet bekend, het zou wel gaan voor twee races binnen Europa, en een buiten Europa.

“Ik ben heel blij dat de teams zich unaniem achter dit plan schaarden. Ons gezamenlijke doel is om de sport aantrekkelijker te maken", meent de baas van de F1, Stefano Domenicali.

New race weekend format, new challenge.



Let's take a look... 👀#F1 pic.twitter.com/FULEYBQki4