Veranderingen op til in de Formule 1: in drie raceweekenden zal er een sprintkwalificatie plaatsvinden

Er zijn veranderingen op til in de Formule 1. In drie Grote Prijzen zal er op zaterdag namelijk een sprintkwalificatie plaatsvinden om te bepalen wie er als eerste zal mogen starten. In de andere wedstrijden blijft voorlopig het gewone format bestaan.

Er komt een sprintkwalificatie in de Formule 1. De organisatie heeft zelf bekendgemaakt dat het zal uitgetest worden in drie verschillende raceweekenden. Het gaat dan over een sprint van 100 kilometer die op zaterdag gereden zal worden.

Deze sprint zal de volgorde bepalen voor de Grote Prijs die zondag dan op het programma staat. Het is nog onduidelijk in welke raceweekenden dit uitgetest zal worden. In de andere weekenden zal er gewoon zoals altijd gereden worden.