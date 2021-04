Overwinning van tweede e-prix in Valencia voor Brit, Stoffel Vandoorne valt uit

Deze middag stond de tweede e-prix in Valencia op het programma. De overwinning ging naar de Brit Jake Dennis van BWM. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne viel uit na een botsing met de Zwitser Sébastien Buemi.

Jake Dennis heeft de tweede e-prix op het circuit van Valencia op zijn naam gezet. De Brit van BMW haalde het voor André Lotterer en Alex Lynn. Stoffel Vandoorne reed de race niet uit na een botsing met Sébastien Buemi van Nissan.

Toch is er nog geen kalf verdronken voor Vandoorne, want de Belgische rijder van Mercedes blijft op de tweede plaats staan in de WK-stand. De leiding is voorlopig voor de Nederlander Nyck de Vries, de ploegmaat van Vandoorne.