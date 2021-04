Vandoorne rukt ondanks administratieve fout in extremis op naar podium en ploegmaat pakt in slotronde de winst

Hoe zal Stoffel Vandoorne zich voelen na deze race? In een knotsgek slot in Valencia legde Vandoorne nog beslag op de derde plaats. Evengoed had dit zijn tweede zege op rij in de Formule E kunnen zijn, want de poleposition werd hem door de neus geboord.

Vandoorne had de vorige Formule E-race in Rome gewonnen en was in de eerste ePrix in Valencia in de kwalificaties een tikkeltje sneller dan Da Costa. Vandoorne had dus op de pole moeten vertrekken, maar zijn tijden werden na de kwalificatiesessie geschrapt. Het bandennummer kwam immers niet overeen met het nummer dat ingevuld was op het technisch rapport.

Dat is een inbreuk op het reglement. Gevolg: Da Costa begon op polepositie en Vandoorne moest helemaal achteraan vertrekken. Vandoorne leek niet verder te geraken dan een plek in de middenmoot, maar door de regen waren het lastige omstandigheden en kwam de safety car ook verschillende keren op de baan. Mercedes leek het enige team dat alles onder deze omstandigheden goed had uitgerekend.

ONVERHOOPTE PODIUMPLEK

In de slotronde waren er over het hele veld immers grote problemen qua resterende energie. Da Costa had de hele wedstrijd aan de leiding gereden maar viel helemaal stil. Nyck de Vries - ploegmaat van Vandoorne- reed zo nog naar winst, voor de Zwitser Müller. Vandoorne schoot ook nog naar voren en sleepte zowaar nog de derde plaats in de wacht. Zondag wordt er opnieuw geracet in Valencia.