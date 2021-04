Thierry Neuville zakt terug en is leidersplaats kwijt door slechte bandenkeuze maar geeft nog niet op

Het ziet er voor Thierry Neuville één dag voor het einde wat minder gunstig uit. Hij is teruggezakt in de Rally van Kroatië, van positie 1 naar positie 3. Wel streeft de Belg er nog naar om de kloof op leider Ogier nog goed te maken.

Neuville was vrijdagavond nog zelf diegene die aan de leiding stond en vertrouwen mocht hebben. Zaterdagochtend veranderden de zaken grondig. In twee klassementsritten verloor Neuville liefst twintig seconden, wellicht door een foute bandenkeuze.

Zo kwam Ogier aan de leiding. Neuville en zijn copiloot Martijn Wydaeghe lieten wel de hoofden niet hangen. In de ritten die nadien volgden, wisten ze immers toch weer wat dichterbij te sluipen. Ze blijven voorlopig wel staan op de derde plaats.

Na de tweede dag in de Rally van Kroatië heeft Ogier een voorsprong van 6,9 seconden op eerste achtervolger Evans. Neuville volgt op 10,4 seconden van de Fransman. Uitkijken of Neuville die kloof nog kan dichten in de laatste vier chronoritten.