Thierry Neuville aan de leiding in Rally van Kroatië, crash voor WK-leider

In de Rally van Kroatië zijn de rijders al toe aan de derde manche. Thierry Neuville doet het uitstekend, want onze landgenoot staat voorlopig aan de leiding. WK-leider Kalle Rovanperä is dan weer gecrasht.

Thierry Neuville doet het voorlopig uitstekend in Kroatië. Na vier ritten staat onze landgenoot namelijk aan de leiding met zeven seconden voorsprong op Elfyn Evans en twaalf seconden voorsprong op Sébastien Ogier. Voor WK-leider Kalle Rovanperä is het voorlopig een Rally van Kroatië in mineur. De Fin kreeg deze ochtend te maken met een crash en kon dus ook niet meer verder. Met zijn 20 jaar en 6 maanden is Rovanperä de jongste WK-leider in de geschiedenis.