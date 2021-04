Fernando Alonso heeft eerste WK-punt sinds comeback beet door tijdstraf voor concurrent

Sinds dit jaar is Fernando Alonso er weer bij in de Formule 1. De comeback van een tweevoudig wereldkampioen, dat is sowieso een verhaal om van te smullen. Al zal de Spanjaard het toch vooral moeten stellen met een bijrol. Voor de titel zal het tussen Hamilton en Verstappen gaan.

Voor Alonso is het zaak om met Alpine op te boksen tegen de andere teams. Zijn terugkeer in de F1 was er in de GP van Bahrein eentje in mineur, want Alonso geraakte met zijn bolide niet tot aan de finish. Dat lukte wel in de GP van Emilia-Romagna: Alonso passeerde als elfde de geblokte vlag.

30 SECONDEN STRAF VOOR RÄIKKÖNEN

Zo greep hij wel net naast de punten, maar inmiddels is de uitslag nog gecorrigeerd. Kimi Räikkönen kreeg een tijdstraf van dertig seconden aangesmeerd omdat hij er niet in geslaagd was om de pitlane in te rijden voorafgaand aan de herstart van de race.

Voorafgaand aan de herstart was de Fin in de derde bocht gespind terwijl de rijders zich achter de safety car verzamelden. Volgens het reglement mag een rijder dan zijn positie opnieuw innemen, op voorwaarde dat dit gebeurt voordat de eerste safety car-lijn wordt overschreden. Door de sanctie wordt Räikkönen op een dertiende plaats gezet.

BEIDE ALPINE-RIJDERS PROFITEREN

Alonso's ploegmaat Esteban Ocon gaat van positie 10 naar 11 en de Spanjaard zelf gaat van positie 11 naar 10: goed voor zijn eerste WK-punt dit seizoen.