Lando Norris was op weg naar beste kwalificatieresultaat ooit maar maakt kleine fout: "Auto kwam tot leven"

Lando Norris voelt zich goed in de McLaren. De jonge Brit is aan zijn derde seizoen bezig in de oranje bolide en hij lijkt het ieder jaar beter te doen. In Imola kon hij de wagen bijna in de top 3 kwalificeren maar een klein foutje zorgde ervoor dat zijn tijd geschrapt werd.

Net zoals vorige race in Bahrein, is er ook in Imola veel te doen rond de track limits. Verstappen ging te breed om Hamilton in te halen terwijl Hamilton in diezelfde bocht ook meermaals zeer ruim om sprong met de track limits.

In Imola hebben de track limits al van zich laten horen tijdens de kwalificatiesessie. Lando Norris was op weg naar een uitstekende kwalificatieronde op het Italiaanse circuit maar ging dan in de fout in de chicane. Een erg kleine fout die ervoor zorgt dat hij niet in de top 3 zal starten, wel vanaf plaats 7.

"Centimeters verwijderd van P3. Mijn schuld, ik heb het verkeerd ingeschat waardoor de tijd geschrapt werd. De wagen kwam echt tot leven zaterdag en het ging zeer goed. Het is enorm frustrerend dat zo'n klein foutje ervoor zorgt dat je niet je beste kwalificatie behaalt", vertelt Norris achteraf.

Wereldkampioen Lewis Hamilton zag de post van Norris passeren en stak zijn jonge landgenoot een hart onder de riem. "Het was een fantastische ronde, fijn om jou en je team te zien presteren. Blik vooruit, laten we racen!", klinkt het bij Hamilton.