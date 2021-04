Max Verstappen komt met sterk antwoord en is ruim sneller dan de rest in laatste vrije training

Mercedes hoeft zich nog niet rijk te rekenen in Imola. Dat signaal verstuurde Max Verstappen in de derde vrije training van de GP Emilia-Romagna. Mercedes had in de eerste twee vrije trainingen telkens de twee beste tijden. Verstappen was ruim de snelste in FP3.

Geen technische problemen deze keer voor Verstappen, zoals die er wel waren in de tweede vrije training. Red Bull wist die blijkbaar op te lossen en dat stelde Verstappen in staat om de snelheid van zijn wagen volop te etaleren.

ENORME KLOOF

De Nederlander was de snelste in de derde vrije training en ging meer dan vier tienden van een seconde sneller dan Lando Norris, de tweede rapste man in zijn McLaren. Wat in de Formule 1 uiteraard een enorme kloof is. Hamilton was derde in deze sessie, maar was meer dan vijf tienden van een seconde trager dan Verstappen.

Heel even moest er ook met de rode vlag gezwaaid worden tijdens deze vrije training, omdat de wagen van Latifi aan het spinnen ging. Het is nu vooral uitkijken of Verstappen zijn snelheid ook kan aanhouden in de kwalificaties.