Hamilton sneller dan beide Red Bull-piloten en pakt de pole in Imola, Bottas stelt zwaar teleur in kwalificaties

Lewis Hamilton heeft de polepositie veroverd in de GP van Emilia-Romagna. Red Bull zorgde voor de voornaamste tegenstand. Pérez deed verrassend beter dan Verstappen, maar geraakte niet aan de tijd van Hamilton. Bij Mercedes wel een teleurstellende Bottas.

Met Leclerc geraakte slechts één Ferrari-rijder in Q3 en nog opvallend was de sterke prestatie van Ocon om voor Alpine wel bij de beste tien te zitten. Na de eerste run in Q3 had Bottas een voorlopige zesde tijd. Dat oogde al niet indrukwekkend. Hamilton ging Verstappen vooraf in de strijd om de virtuele pole.

VERSTAPPEN NIET SNELSTE RED BULL

De zaken beterden er niet op voor Bottas, die zelfs nog twee posities achteruit ging. Lando Norris werkte in de McLaren een snelle ronde af, maar zijn tijd zou niet geldig zijn en zo werd het ook voor hem een afloop in mineur. Verstappen verbeterde zijn tijd niet, Pérez ging wel nog sneller dan hem.

De eerste plaats in deze kwalificaties bleef wel in handen van Hamilton. Nadien volgden dus de twee Red Bulls. Naast Verstappen op de tweede startrij zondag: Charles Leclerc, die voor Ferrari de vierde tijd klokte.