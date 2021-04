Mercedes zet eerste trainingen in Imola naar zijn hand met twee keer toptijd voor zelfde rijder

De F1-wereld is afgezakt naar Imola voor de GP van Emilia-Romagna, waar Mercedes alvast prima aan de driedaagse begonnen is. Het liet de beste tijden optekenen tijdens de eerste twee vrije trainingen, met telkens Valtteri Bottas die de snelste was.

Bottas was telkens een handvol duizendsten van een seconde sneller dan zijn teamgenoot Hamilton, die de eerste GP van het seizoen won. In de eerste vrije training in Imola werden beide Mercedessen ook nog wel belaagd door Verstappen. Die moest minder dan een tiende van een seconde toegeven op zijn beide concurrenten.

In de tweede vrije training was het een ander verhaal, want Verstappen geraakte niet verder dan de veertiende tijd nadat een technisch probleem een einde maakte aan zijn sessie. De tweede training werd in zijn geheel beëindigd door een crash van Leclerc, die zijn Ferrari in de muur reed.

Het was Pierre Gasly die in de tweede trainingssessie de derde tijd neerzette, achter de Mercedessen van Bottas en Hamilton.