Thierry Neuville tankt vertrouwen voor vervolg kampioenschap met zege in testwedstrijd

Een uitstekend raceweekend was het voor België, met naast een winnende Vandoorne ook Neuville die proefde van de zege in het rallygebeuren. Neuville triomfeerde samen met zijn copiloot Martijn Wydaeghe in de Rally van Sanremo.

Jammer genoeg is dat geen rally die meetelt voor het WRC-kampioenschap. Het is een testwedstrijd in aanloop naar de Rally van Kroatië. Het toont wel aan dat Neuville en Wydaeghe uitstekend bezig ziijn en steeds meer op elkaar ingespeeld geraken als duo.

Het was in Sanremo vooral een duel tussen Neuville en zijn teamgenoot Ott Tänak voor de overwinning. Sowieso werd het dus een opsteker voor Hyundai. Nadat Tänak de eerste twee ritten had gewonnen, nam Neuville de derde etappe voor zijn rekening. Ritten 4 en 5 waren dan weer voor Tänak, waarna Neuville nog een keertje uitpakte in rit 6.

KLOOFJE NA RIT 6

In die laatste rit was onze landgenoot meer dan zes seconden sneller dan Tänak en zo kon hij toch een kloofje slaan. Ook in de afsluitende klassementsrit was Neuville-Wydaeghe het betere duo. Zo hielden ze in de eindstand 3,9 seconden voor op Tänak en was de overwinning een feit.