🎥 Stoffel Vandoorne looft strategie en heeft revanche beet na zege in tweede ePrix van Rome: "Het smaakt zoet"

'Redemption'. Dat was het eerste woord wat Stoffel Vandoorne en de stal van Mercedes uitsprak na de overwinning van de Belg in de Formule E in Rome. Vandoorne was zondag de beste in de tweede ePrix in de Italiaanse hoofdstad, nadat dat eigenlijk zaterdag al mogelijk had moeten zijn.

"Het smaakt zoet om de overwinning te behalen", reageerde Vandoorne na zijn overwinning. Zo verwees hij meteen naar de eerste race in Rome op zaterdag. Vandoorne was toen van op de polepositie vertrokken, maar crashte en zag zo een mogelijke overwinning door de neus geboord. Een dag later ging Vandoorne er opnieuw vol voor. " Ik bleef er in geloven en had weer vertrouwen in de auto. Ik heb de juiste moves gemaakt toen het erom ging. De ploeg stippelde ook de perfecte strategie uit met het gebruik van de attack modes. Het maakte voor mij het leven wat gemakkelijker dat ik die kloof had ten opzichte van Alex Simms." Hear from your Round 4️⃣ race winner, @svandoorne! 🏆#RomeEPrix @MercedesEQFE pic.twitter.com/hM5IITSjKV — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 11, 2021 Vandoorne reed lang comfortabel aan de leiding, maar door een late safety car kon Simms hem toch nog onder druk zetten. "Hij kwam een beetje dichterbij naar het einde toe. Door de safety car wist ik niet goed wat te verwachten, maar ik had nog een fanboost over en gebruikte die in de laatste ronde, zodat ik mijn positie kon verdedigen."