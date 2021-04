📷 Veni, vidi, vici! Stoffel Vandoorne wint in Formule E in Rome

Vandoorne startte vandaag op de vierde stek. Na een gevecht voorin, waarbij Cassidy in de muur ging, reed Vandoorne toe naar leider Wehrlein.

Een tactische keuze met de attack mode leverde Vandoorne de leiding op. Na een crash van di Grassi werd het even full course yellow.

Dichter dan 3,5 seconden kwamen de achtervolgers niet meer. Een nieuwe crash, nu van Rast, deed de safety car op de baan komen. De voorsprong van zes seconden liep weg. Met nog één minuut en één ronde te gaan maakte Vandoorne het af.

πŸ† π•π„ππˆ, π•πˆπƒπˆ, π•πˆπ‚πˆ πŸ†@svandoorne WINS in Rome!! What a drive from Stoffel! πŸ‘Š More than well-earned after yesterday's bad luck! GET IN THERE! πŸ‘πŸ‘πŸ‘#wedrivethecity #RomeEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/JLOrUwu4BL