🎥 Opnieuw pech voor Stoffel Vandoorne, Vergne profiteert in Rome

Met zijn eerste pole position van het seizoen waren de verwachtingen hoog gespannen bij Stoffel Vandoorne. In de eerste ronde kwam André Lotterer al aandringen. Vandoorne sneed de bocht af, maar werd in de zijstraat geduwd.

Vandoorne begon aan een stevige inhaalrace en schoof op van de dertiende naar de vijfde plaats. Toen hij een stilvallende di Grassi probeerde te ontwijken verloor Vandoorne de controle over het stuur en ploegmaat de Vries duwde hem de muur in.

Jean-Eric Vergne haalde het uiteindelijk na een felle strijd met Lucas di Grassi, van wie de bolide er uiteindelijk volledig de brui aan gaf.

HUGE HUGE DRAMA at the start of the race as race-leaders Stoffel Vandoorne and Andre Lotterer collided

Despair for the @MercedesEQFE team as both cars collide while trying to avoid a slowing @LucasdiGrassi...



