Verschillende Formule 1-teams betuigen hun medeleven na overlijden prins Philip

Hoezeer de Formule 1 verankerd is met Groot-Brittanië, blijkt op een dag als vandaag. Prins Philip die overleden is: het is het voornaamste onderwerp in de internationale nieuwscirkel van de dag. De Formule 1-teams betuigen massaal hun medeleven.

Prins Philip, de echtgenoot van Queen Elizabeth, is op 99-jarige leeftijd overleden. De Britse koninklijke familie heeft het nieuws de wereld ingestuurd. Philip stond zeventig jaar aan de zijde van de Britse koningin en had ook de titel 'Duke of Edinburgh'. Philip kampte al langer met gezondheidsproblemen en onderging onlangs nog een hartoperatie.

Met McLaren, Aston Martin en Williams zijn er momenteel drie Britse Formule 1-constructeurs. Ook de teams Alpine, Haas, Mercedes en Red Bull hebben echter een basis in het Verenigd Koninkrijk. McLaren, Williams, Alpine, Haas en Red Bull hebben al zeker door middel van een eigen tweet of een retweet op sociale media laten weten hoezeer ze meeleven met de koninklijke familie.

All at McLaren are deeply saddened to hear of the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We join with people around the world in mourning his loss, and our thoughts are with Her Majesty The Queen and The Royal Family. pic.twitter.com/xL7LDk9vjZ — McLaren (@McLarenF1) April 9, 2021

Our entire Team is saddened to hear of the passing of Prince Philip, the Duke of Edinburgh. Flags will fly at half mast at our Milton Keynes Campus in remembrance of his devotion to Great Britain. pic.twitter.com/urSpRfTcsf — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) April 9, 2021