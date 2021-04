George Russell verwacht minder spannende races in de toekomst: "Mercedes zat in Bahrein met een probleem"

George Russell mag dan wel in een WIlliams rijden, hij blijft het opleidingsproduct van Mercedes. Na een spannend duel tussen Hamilton en Verstappen in de GP van Bahrein, verwacht de Britse piloot dat Mercedes in de komende races veel sterker zal worden.

Na de eerste GP van het seizoen ligt de F1 meteen twee weekends stil voor de motoren zich opnieuw op gang zullen trekken op het circuit van Imola. "Eigenlijk is er maar tien dagen om iets aan de auto te veranderen. Sommige dingen zijn dan weer te substantieel en moet je helemaal opnieuw ontwerpen", vertelt Russell bij Motorsport.com Een van die dingen dat ze bij Mercedes opnieuw zullen moeten ontwerpen, lijkt te maken te hebben met hoeveel wind de auto opvangt. "Dat mag niet onderschat worden. Wij hadden er last van en het zou me niet verbazen mocht dat bij Mercedes ook zo zijn." "Het waaide enorm hard in Bahrein. Windstoten van 70 kilometer per uur mogen niet onderschat worden als je 300 kilometer per uur rijdt. In Imola zal het heel anders zijn. Daar heb je veel snelle bochten en het circuit ligt wat meer beschut, in tegenstelling tot het circuit in Bahrein", weet hij.