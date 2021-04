Ex-teambaas van wereldkampioen vindt dat Red Bull in de fout ging tijdens GP van Bahrein

Het was lang geleden dat we nog eens een echt duel hebben gezien in de F1 zoals dat tussen Verstappen en Hamilton in de eerste GP van 2021 in Bahrein. Ex-teambaas Flavio Briatore denkt dat Verstappen verloren heeft door een slechte strategie bij Red Bull.

Briatore was in het verleden teambaas bij Benetton en Renault en leidde meermaals een piloot naar de wereldtitel in het verleden. De flamboyante Italiaan gelooft dat Verstappen in Bahrein de openingsrace van het jaar had kunnen winnen.

"Het was een prachtige race, maar Verstappen had kunnen winnen als ze hem vroeger hadden binnengehaald", denkt Briatore. Verstappen en Hamilton opteerden allebei voor een tweestopstrategie. Verstappen ging bij zijn eerste pitstop vier ronden na Hamilton en de tweede pitstop was zelfs 11 ronden later.

Zo was er misschien geen inhaalmanoeuvre nodig van Verstappen bocht 4. De FIA oordeelde dat de Nederlander te veel naast de baan reed en zijn manoeuvre niet correct was. "Het was juist van Red Bull om de positie terug te geven, ze wisten het meteen", besluit hij bij Adnkronos.