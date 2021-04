Start van het motorcross seizoen opnieuw uitgesteld

De start van het wereldkampioenschap motorcross wordt door de coronacrisis opnieuw uitgesteld, zo laten de organisatoren weten.

Het seizoen zou normaal eind mei starten in Nederland, twee maand later dan voorzien. Nu wordt de start uitgesteld tot 13 juni. Dan wordt de GP van Orlyonok in Rusland gereden. Er is een nieuwe kalender met 19 GP’s.

Bij de update van de kalender keert op 27 juni ook de Britse GP in Matterly Basin terug, gevolgd door de GP van Italië in Maggiora op 4 juli. In juli volgen dan de GP's van Letland (Kegums op 11/07), Nederland (Oss op 18/07) en Tsjechië (Loket op 25/07), waarna op 1 augustus de GP van België in Lommel zal gereden worden.

Voor de Turkse GP op 5 september in Afyonkarahisar staan er in augustus nog 2 GP's op de planning: De GP van Zweden in Uddevalla op 15 augustus en de GP van Finland in Litti-KymiRing op 22 augustus. Op 19 september wordt de GP van Sardinië, in Riola Sardo, aan de kalender toegevoegd.

Dan volgen ook nog de GP's van Duitsland (Teutschenthal op 3 oktober), Frankrijk (op 10 oktober op een nog te bepalen plaats), Spanje (intu Xanadu-Arroyomolinos op 17 oktober), Portugal (Agueda op 24 oktober) en Trentino (Pietramurata op 31 oktober).

Het seizoen wordt afgesloten met drie GP's buiten Europa, met de GP van Argentinië op 14 november op een nog nader te bepalen locatie en twee GP's in Indonesië. Eerst is de GP van Azië voorzien in Borobudur op 28 november, gevolgd door nog een Indonesische GP, die van Bali op 5 december.

De Motorcross der Naties als afsluiter van het seizoen staat op 26 september gepland in Mantua in Italië.