Team van Thierry Neuville blijft drie jaar langer in het WK Rally en komt met nieuwe wagen

Hyundai Motorsport heeft aangekondigd dat het ook de volgende drie jaar actief blijft in het WK Rally. Er komt ook een nieuwe rallywagen op basis van de Hyundai i20.

Hyundai doet dan toch voort met rally. Er is een overeenkomst voor drie jaar afgesloten. "Hyundai Motorsport is er om de wereldwijde doelstellingen van Hyundai Motor Company te ondersteunen, door een geloofwaardig platform te bieden om de huidige en toekomstige autotechnologie te laten zien", zegt Andrea Adamo, teammager van Hyundai Motorsport.

Waar Adamo de voorbije maanden op de vlakte bleef, gaat hij nu resoluut mee in het verhaal. "Door middel van aan races en rally's deel te nemen kunnen we de ontwikkeling van de Hyundai raceauto's van morgen beïnvloeden en richting geven. Het is een echte eer en we nemen deze zaak bijzonder serieus. We zijn dan ook blij dat we de toekomstige koers die de FIA en de WRC-promotor hebben uitgezet met de nieuwe hybride reglementen vanaf 2022 kunnen ondersteunen.

En daarbij hoort ook een nieuwe wagen. “We zullen onze auto ontwikkelen rond de Hyundai i20 N, die zelf geïnspireerd is door ons WRC-succes tot nu toe. Als tweevoudig kampioen verwelkomen we de nieuwe uitdaging en kijken we ernaar uit om met de Hyundai-vlag dit nieuwe tijdperk in te gaan.”