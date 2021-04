Formule 1 is tevreden over spankracht in eerste Grote Prijs

Ross Brawn, algemeen directeur van de Formule 1, heeft op de officiële website van de organisatie teruggeblikt op de eerste race van het seizoen.

Brawn is blij dat het seizoen spannend zal worden. Hij ziet weinig verschil tussen Red Bull en Mercedes en Verstappen en Hamilton. “Zowel Verstappen als Hamilton waren waardige winnaars, maar uiteindelijk was het Hamilton die de betere race reed. Verstappen werd een beetje nerveus op het einde,“ klinkt het bij Brawn. “Maar vergis je niet, dit was een fantastische race, het soort waar de overwinning werd beslist op basis van de kleinste details.”

Volgens Brawn zitten de nieuwe regels daar voor iets tussen. “De veranderingen in de regels tijdens de winter lijken het veld wat dichter bij elkaar te hebben gebracht. Nu de teams zich al vrij snel gaan richten op de wagen van volgend jaar kan het zijn dat er niemand echt een voorsprong zal nemen en dat we een episch seizoen voor de boeg hebben.”

Naar de toekomst toe ziet Brawn nog verbeteringen mogelijk. “Toen Verstappen Hamilton inhaalde kon hij niet lang genoeg in de buurt blijven om de ene aanval na de andere te doen omdat de banden oververhit raakten. Dat proberen we te verhelpen met de 2022-reglementen dus de toekomst is rooskleurig.”