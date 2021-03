Stoffel Vandoorne beschouwt voor op seizoen in F1 én kijkt ook naar zijn 'buurman' Verstappen: "Zeer spannend" en "Als ze Max het materiaal geven ..."

Het is zover: de motoren kunnen opnieuw brullen. Te beginnen in Bahrein en de komende maanden over de hele wereld. Wat gaat het geven? Stoffel Vandoorne komt met een voorbeschouwing.

Zelf is hij dit jaar reserverijder bij Mercedes, maar Stoffel Vandoorne is wel aanwezig in Bahrein zo met zijn renstal. "De verwachting is dat Red Bull zeker sterk aan het seizoen zal starten, maar je mag Mercedes nooit onderschatten natuurlijk", beschouwde hij voor bij PlaySports. "Het is een team met veel ervaring en expertise en dat weet hoe ze moeten terugkomen van een moeilijke periode. Dit weekend zullen we weten hoe iedereen er écht voor staat." Jaar van de waarheid? "Max Verstappen heb ik een maand geleden voor het laatst gehoord. Hij heeft niets te verliezen en is al een paar jaar tweede of derdes. Red Bull zit nu misschien dichter dan ooit, misschien kunnen ze nu wel eens voor het kampioenschap vechten." "Hoe vroeger, hoe beter voor hem. Maar hij is nog heel jong en heeft nog een volledige carrière voor zich. Ik denk niet dat het nu al echt moet. Als ze hem het materiaal geven, kan hij voor de titel vechten. Het wordt een hevige strijd."