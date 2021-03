Verstappen zet ook derde training naar zijn hand en kan met bom vertrouwen naar kwalificaties

Red Bull is helemaal klaar voor de eerste race van het seizoen en zeker Max Verstappen. Die was vrijdag al de snelste in de eerste twee vrije trainingen en deed dat nog eens netjes over in de derde vrije training. Uitkijken of de Nederlander even goed doet in de kwalificaties.

In de GP van Bahrein, de eerste Grote Prijs uit het nieuwe F1-kampioenschap, moeten de verschillende teams kleur bekennen. Dat doet de snelste rijder van Red Bull zeker. Na winst in de eerste twee vrije trainingen zette Verstappen zaterdag een tijd neer van 1:30.577. Verstappen was hiermee de enige piloot die onder de 1'30" ging. Ruim voldoende dus voor de beste tijd in deze oefensessie, al beginnen ze zich ook bij Mercedes op te laden om het beste uit de wagen te halen. Hamilton was de tweede snelste met een tijd van 1:31.316, Bottas was goed voor de vierde tijd. Pierre Gasly wist zich in zijn AlphaTauri knap tussen de twee Mercedessen te plaatsen. Pérez en Sainz reden naar de respectievelijk vijfde en zesde snelste tijd.