Verstappen doet het ook in de kwalificaties en is bijna vier tienden sneller dan Hamilton

Zou Max Verstappen in de kwalificaties ook de eerste pole van het seizoen in de acht kunnen slepen, nadat hij al de snelste was in alle vrije trainingen? De kwalificaties, dat is immers dé specialisatie van Lewis Hamilton. Die moest zijn meerdere erkennen in Verstappen.

Mick Schumacher debuteert in de F1 op dezelfde leeftijd als zijn vader deed, maar in zijn Haas zal het wel iets moeizamer gaan. Weinig verrassend dat de jonge Duitser er na Q1 uit lag. Wel opvallend is dat dit ook het geval was voor Sebastian Vettel. De overstap naar Aston Martin bracht hem dus niet meteen geluk. Ondanks de goede berichten over Red Bull in aanloop naar het nieuwe seizoen kon het Oostenrijkse team toch maar met één rijder doorstoten naar Q3 en dat was uiteraard Max Verstappen. Sergio Pérez liep nipt een plekje bij de eerste tien mis. ALONSO IN TOP TIEN Vervolgens kon de strijd om de pole losbarsten. Zou Verstappen die kunnen binnenhalen? Jawel, als enige dook hij onder de 1 minuut en 29 seconden! Met zijn 1:28.997 was Verstappen bijna vier tienden van een seconde sneller dan Hamilton, die op zijn beurt ook wel op de afspraak was en vanop plek twee start in de GP van Bahrein. Bottas, Leclerc, Gasly en Ricciardo maken de top 6 compleet. Alonso start bij zijn terugkeer op plek 9.