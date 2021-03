Daar is de Formule 1, daar zijn de hilarische conversaties van Raikkonen opnieuw

Kimi Raikkönen is met zijn 41 lentes met voorsprong de oudste coureur van de Formule 1-grid. De fans houden echter van de Fin en dan vooral van zijn droogheid.

Luidop lachen is de laatste jaren lastig geworden voor de wereldkampioen van 2007. Het zijn vooral de gesprekken over de radio met zijn ingenieurs waarvan de fans smullen. En tijdens de eerste dag van de vrije trainingen in Bahrein was het opnieuw zo ver.

Raikkönen en zijn ingenieur testen de radio maar lijken elkaar niet goed te horen. Eerst hoort Raikkönen de ingenieur niet, enkele tellen later is het omgekeerd.

Top 10

Raikkönen is allerminst aan zijn proefstuk toe als het aankomt op grappige conversaties via de team radio. Geniet mee van de top 10.