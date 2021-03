Alarmbellen bij Mercedes gaan af: Max Verstappen tweemaal de snelste in vrije trainingen Bahrein

In Bahrain staat zondag de eerste GP van 2021 op het programma. Na de jarenlange dominantie van Mercedes hoopten veel F1-fans op een spannende titelstrijd en het kan zijn dat ze dat in 2021 zullen krijgen.

Het was meer een valse hoop dachten veel F1-fans. Pas in 2022 zouden de regels drastisch veranderen, 2021 werd een verlengstuk van 2020. Maar het lijkt er toch op dat er iets veranderd is aan de top. Na de wintertests in Bahrein was Verstappen de snelste en spinde Hamilton twee keer. "Aan de tijden van een wintertest kan je niets vastknopen, wel dat Hamilton zich blijkbaar niet helemaal goed voelde in de wagen", klonk het.

En die lijn trekt zich door in de eerste vrije trainingen op vrijdag. Na twee sessies van een uur was Verstappen telkens de snelste onderweg. Ook de McLaren oogde heel snel. Lando Norris parkeerde zijn waen op plaatsen 2 en 3.

Lewis Hamilton moest tevreden zijn met een derde en een vierde plaats. Geen man overboord, maar toch heel wat anders dan de dominantie van de voorbije jaren.

Fernando Alonso slaagt er voorlopig niet in om ploegmaat Ocon te kloppen, Vettel matcht met het tempo van ploegmaat Stroll.