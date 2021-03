VOORBESCHOUWING: opnieuw een Alonso en Schumacher in F1 en hoop op eindelijk nog eens spannende titelstrijd

Een nieuw F1-seizoen staat voor de deur. Met Alonso die terug is van weggeweest. Met 'Schumachter junior' die voor het eerst een vast zitje inneemt in de koningsklasse van de autosport. En met een wereldkampioen die toch niet helemaal op voorhand vastligt.

De vrije trainingen van vrijdag in Bahrein luiden de eerste GP en dus de start van het nieuwe kampioenschap in. Dat is meteen al een bijzonder gegeven. Volgens het nieuwe format is het een echt raceweekend dat pas begint op vrijdag. De start van het kampioenschap vindt opnieuw niet plaats in Australië, zoals we dat nochtans jaren gewoon waren in het pre-coronatijdperk.

Door corona kon er vorig jaar niet geracet worden in Melbourne Park. In 2021 zou dat pas gebeuren in november. Als het virus het toelaat, worden er dit jaar in totaal 23 GP's afgewerkt. Met onder andere de terugkeer van het circuit van Imola en de GP van Nederland in de Formule 1. Die laatste zal verreden worden op 5 september, een week na de GP van België, die in Spa-Francorchamps doorgaat op 29 augustus.

TEXAS, HERE WE COME

Ook trekt het F1-circus richting Texas, Amerika. Een datum om in het seizoensbegin ook zeker te omcirkelen, is 23 mei. Dan razen de bolides over het unieke stratenparcours in Monaco. Het kampioenschap afsluiten gebeurt op 12 december met de GP van Abu Dhabi.

WELKOM ASTON MARTIN EN ALPINE

Wat verandert er juist op de grid? Wel, er zijn een aantal teams die een metamorfose hebben ondergaan, zowel als het over de naam als over de auto gaat. Racing Point wordt Aston Martin: het felle roze maakt plaats voor een groene bolide. Alpine is de opvolger van Renault en is te herkennen aan de blauw-rode kleuren in plaats van het geel-zwarte van het Franse merk.

© photonews

Wat de bezetting betreft ook genoeg opvallendheden: Vettel vond onderdak bij Aston Martin na zijn vertrek bij Ferrari. Datzelfde Ferrari verwelkomde dan weer Carlos Sainz. Fernando Alonso verliet de F1 aan het einde van 2018, maar is nu terug als vaste rijder bij Alpine. Bij Haas is er een duo van debutanten. Eén van hen is Mick Schumacher, die in de grote voetstappen van vader Michael treedt.

© photonews

Wat zijn de verwachtingen? Wel, dat zou kunnen zijn dat Hamilton vlotjes richting wereldtitel nummer acht rijdt, nadat hij ook in 2020 opnieuw domineerde. Bij de wintertests bleek de Mercedes niet altijd even betrouwbaar en rendeerde de Honda-motor inzake snelheid prima. Bij Red Bull hopen ze dat Max Verstappen nu ook écht eens een gooi kan doen naar de wereldtitel. Afwachten, maar het valt niet uit te sluiten.

DUEL HAMILTON-VERSTAPPEN

Voorts lijkt er ook enige beterschap te zijn bij Ferrari, slechter dan in 2020 kan moeilijk natuurlijk. Zelfs met die progressie denken weinigen dat de Italiaanse renstal Mercedes en Red Bull naar de kroon kunnen steken. Ook de verwachtingen bij Ferrari hebben te lijden onder de prestaties van de voorgaande jaren. Op naar een duel Hamilton-Verstappen dus, en nog eens een echt spannend kampioenschap? Dat is geleden van 2016.