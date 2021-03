Ecclestone blijft bij zijn standpunt: "Hamilton wordt gebruikt door BLM, niemand weet waar dat geld naartoe gaat"

Bernie Ecclestone mag dan niet meer de huidige F1-baas zijn, zijn uitspraken kunnen nog altijd voor beroering zorgen. Zo zijn hij en Lewis Hamilton het niet eens met de taferelen die zich afspelen rond het Formule 1-circuit, bijvoorbeeld wanneer het gaat voor het knielen voor de race.

In een uitgebreid interview in The Telegraph geeft Ecclestone aan dat er geen structureel probleem is met diversiteit in de F1, iets wat Hamilton wel aanklaagt. "Teams zouden te drummen staan om een zwarte rijder in hun wagen te zetten als die het nodige talent zou hebben. Hetzelfde geldt voor vrouwen."

POLITIEK MIDDEL

Acties die iemand als Hamilton ziet als het opvoeren van de strijd tegen racisme, zijn voor Ecclestone politiek theater. "Als ik nog de lakens zou uitdelen, zou niemand een bepaald t-shirt dragen op het podium. Er zou ook niet geknield worden voor wedstrijden. Ik ben akkoord dat de sport meer moet doen om diversiteit aan te moedigen, maar het zou niet gebruikt mogen worden als een poltiek middel."

Hamilton distancieerde zich in juni van vorig jaar nog van bepaalde uitspraken van Ecclestone. "Ik heb hem en vele andere zwarten ondersteund, maar Lewis heeft recht op zijn mening. Maar ik heb tegen zijn vader gezegd dat Lewis voorzichtig moet zijn. Hij wordt gebruikt door mensen die Black Lives Mattter steunen en die er zo geld uithalen. En niemand weet waar dat geld naartoe gaat."