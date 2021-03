Verstappen weer de snelste en Räikkönen het vaakst op de baan, Mercedes blijft met vragen zitten

De F1-testen in Bahrein zijn afgerond en het is Max Verstappen die opnieuw de snelste tijd heeft neergezet. Dat lukte hem dus op testdag 1 en op testdag 3. De rijder die zondag de meest ronden aflegde, is Kimi Räikkönen. Overigens was het toch weer een dag met twijfels voor Mercedes.

Ook de eerste testdag was tegengevallen voor Mercedes, zaterdag zat het qua snelheid dan wel weer goed. Lewis Hamilton belandde die dag ook wel in de grindbak en ging ook op zondag spinnen. Zo blijven er dus zorgen bij Mercedes rond de achterkant van de wagen. FERRARI IN TOP DRIE VAN DE TIJDEN Weinig zorgen bij Max Verstappen, die naar een 1:28.960 reed. Zo was de Red Bull-rijder bijna een tiende van een seconde snelller dan Yuki Tsunoda, de Japanner die dit jaar één van de zitjes bij AlphaTauri bezit. De derde tijd was voor Carlos Sainz in zijn Ferrari. De vierde snelste man was Kimi Räikkönen en dat is meteen ook diegene die het meeste rondjes reed op de laatste testdag. Liefst 166 om precies te zijn. Enkel George Russel benaderde voor Williams de Alfa Romeo-piloot op dit gebied met 158 ronden.