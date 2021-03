Formule 1 rouwt om verlies van 'The Voice of F1'

De autosportwereld rouwt om het verlies van Murray Walker. De Engelse commentator overleed zaterdag op 97-jarige leeftijd. Wereldwijd werd hij beschouwd als een van de beste commentators in de geschiedenis van de F1.

Walker begon al in 1948 te werken voor de BBC als commentator maar het duurde tot 1978 voor hij fulltime commentaar zou doen voor de Formule 1. Hij was tot 2002 commentator en een graag geziene man op de circuits. Zo maakte hij in het verleden ook reclame voor Pizza Hut samen met Damon Hill.

In 1980 vormde Walker een commentaarduo met voormalig wereldkampioen James Hunt. Het paar was succesvol maar ook controversieel en had soms wat last van onderlinge ruzie. De BBC besloot daarop om beide heren slechts één microfoon te geven zodat ze niet op hetzelfde moment konden praten.