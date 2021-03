Derde dag wintertests in Bahrein, Red Bull stuurt Verstappen én Perez de baan op

Zondag staat de derde en laatste dag op het programma van de F1-wintertests in Bahrain. De teams krijgen nog 8 uur de tijd om rondjes te malen op het circuit en hun wagen te verbeteren.

De dag wordt opgesplitst in twee sessies van 4 uur, eentje in de voormiddag en eentje in de namiddag. Veel teams kiezen ervoor om de sessies te verdelen tussen beide rijders.

Iets meer dan de helft van de teams wisselde ook vrijdag al af tussen de rijders terwijl anderen een hele dag per rijder prefereerden. Nagenoeg elk team zal ook zondag wisselen. Perez, Bottas, Ricciardo, Stroll, Ocon, Gasly en Schumacher zijn vanmiddag uitgetest en worden afgelost door hun collega's.

Rakkonen krijgt wel een hele dag van zijn team, net als George Russell in de Williams. BIj WIlliams werd de eerste testdag ingevuld door testrijder Nissany waardoor Latifi en Russell elk een volledige testdag kregen. Bij Ferrari is Leclerc aan de ochtendsessie begonnen, het is nog niet duidelijk wie de namiddag voor zijn rekening neemt.