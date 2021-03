Mercedes reageert in snelle namiddagsessie op tweede dag, Pérez haalt in Red Bull bijna 140 ronden

Bij Mercedes kunnen ze al wat geruster ademhalen. De eerste testdag in Bahrein was geen succes voor de Duitse renstal, met allerlei problemen. De tweede dag en zeker de laatste sessie was dan weer wel een opsteker. Bottas zette de snelste tijd neer.

Na de ochtendsessie stond de snelste tijd nog op naam van Daniel Ricciardo in zijn McLaren. Die tijd leverde hem aan het einde van de dag de negende stek op. Dat geeft meteen aan hoe snel het er aan toeging in die tweede sessie. TOPSNELHEID Bottas was met zijn 1:30.289 bijna twee volle seconden sneller dan Ricciardo. Als alles draait zoals het hoort, beschikt Mercedes dus nog steeds over die topsnelheid. Pierre Gasly (AlphaTauri) en Lance Stroll (Aston Martin) waren de enigen die minder dan twee tienden van een seconde moesten toegeven op Bottas. Het gaat uiteraard ook om het afwerken van zoveel mogelijk rondjes, om de bolides helemaal klaar te stomen voor het kampioenschap. Op dat vlak deed Sergio Pérez het het beste zaterdag, met 139 ronden in zijn Red Bull. Latifi legde er voor Williams 132 af, Alonso voor Alpine 127.