Max Verstappen mag het meest tevreden zijn na start van testen, lastige eerste dag voor Mercedes

Ze zijn begonnen, de Formule 1-testen! Met Max Verstappen die op de eerste dag de beste beurt maakte. Dit jaar wordt er niet zoals de gewoonte is in Barcelona getest in aanloop naar het nieuwe F1-seizoen, maar wel tijdens een driedaagse in Bahrein, waar binnen twee weken de eerste GP plaatsvindt.

Drie dagen na mekaar zal er getest worden in Bahrein. Max Verstappen kan met zijn nieuwe Red Bull al goed overweg. Zoveel mogelijk rondjes afleggen is bij deze testen altijd de betrachting. Wat dat betreft kwam niemand in de buurt van Verstappen, die liefst 139 rondjes maakte; Bovendien was de Nederlander ook nog eens de snelste met een tijd van 1:30.674.

Net als Red Bull maakte ook McLaren een prima start. De Britse renstal had aan het eind van de dag de tweede en de zevende tijd. Het was Norris die beslag legde op de tweede plaats, op twee tienden van een seconde van Verstappen. Ocon was de derde snelste man in een Alpine, de opvolger van Renault.

AMPER 6 RONDEN VOOR BOTTAS

Bij de start van het nieuwe F1-seizoen is het altijd uitkijken hoe Mercedes het er vanaf brengt. Wel, die had het moeilijk. Na amper één ronde doken er motorproblemen op. Bottas kon in de ochtendsessie slechts zes rondjes afwerken. Nadien nam Hamilton over en die reed wel 42 ronden.