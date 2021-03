Fernando Alonso is hersteld van breuk en helemaal klaar voor rentrée in de Formule 1

Oef, de comeback van Fernando Alonso komt dan toch niet in het gedrang. Het was daar even voor vrezen toen de Spanjaard vorige maand tijdens een fietstocht aangereden werd en een gebroken bovenkaak opliep. Met de start van het kampioenschap in het vooruitzicht is er goed nieuws.

Na zijn ongeval kwam al wel het nieuws dat hij zich zou goed zou kunnen voorbereiden op het nieuwe kampioenschap. Hij hoeft er geen wedstrijd van te missen, want het is nu gecommuniceerd dat Alonso hersteld is van zijn gebroken bovenkaak. Hij is dus helemaal klaar voor zijn comeback in de Formule 1, die er dit weekend zit aan te komen. Zijn ploeg Alpine laat weten dat Alonso zaterdag op de tweede testdag in Bahrein op post zal zijn, om dan op zondag nog een keer te testen. #F1Testing Driver Line-Up:

Friday: @OconEsteban

Saturday: @alo_oficial

Sunday AM: @OconEsteban

Sunday PM: @alo_oficial pic.twitter.com/WfRkgQNceJ — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 11, 2021 Het wordt de eerste Formule 1-wedstrijd van de tweevoudig wereldkampioen sinds de GP van Abu Dhabi in 2018. Toen reed Alonso voor McLaren. In 2021 gaat hij dus rijden voor Alpine, de opvolger van Renault.