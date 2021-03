Stoffel Vandoorne kent tegenvallende start in WK Formula E: "Zeer gemengde gevoelens"

Afgelopen weekend maakte Stoffel Vandoorne het eerste weekend van het WK Formula E door. En dat werd minder dan verwacht.

Vrijdag won ploeggenoot Nyck De Vries de wedstrijd. Vandoorne werd achtste. “Het was een mooie start van het seizoen voor het team en dan zeker voor Nyck. Hij pakte zijn eerste zege en dat kan tellen in de opener van het seizoen”, vertelt Vandoorne. “Ik moest in de eerste groep mijn kwalificatie afwerken en dat is een nadeel, wat maakt dat mijn vijftiende startplaats nog relatief goed was. De race was behoorlijk en ik scoorde meteen punten na een inhaalwedstrijd, waarin ik ook de snelste ronde neerzette.

“Zaterdag was het allemaal veel minder en ik vertrok dan ook met zeer gemengde gevoelens. Door een beslissing van de wedstrijdleiding mochten we niet aan de kwalificaties deelnemen en dus was onze uitgangspositie zeer moeilijk, wat leidde tot een scoreloze race.”

Vandoorne is na de eerste twee races vijftiende in de WK-tussenstand. Pas op 10 april staat de volgende manche van het WK Formula E op het programma. Ondertussen maakte het F1-team van Mercedes ook bekend dat Stoffel Vandoorne reserverijder blijft in het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.