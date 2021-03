Thierry Neuville rijdt in de sneeuw ook naar podiumplaats in Arctic Rally en schuift in WK-stand op naar plek twee

Thierry Neuville heeft in de Arctic Rally kunnen bevestigen dat hij ook met Martijn Wydaeghe als copiloot tot de beteren behoort in het WK rally. Na hun derde plaats in Monte Carlo deden ze in Lapland even hoog. Waardoor ze in de WK-stand een positie hoger klimmen.

Na twee dagen leidde de Est Ott Tänak de dans in de Arctic Rally, met een voorsprong van 24 seconden op Rovanperä en 25 seconden op Neuville. Aan die top drie veranderde op de slotdag niets meer. Deze drie rijders hielden hun posities vast en zo was de eindstand ook bekend. Winst dus voor Tänak, een ferme opsteker na diens opgave in Monte Carlo. Rovanperä krijgt de leiding in de WK-stand in de schoot geworpen omdat Ogier, de winnaar van de eerste WK-manche, teleurstelde. Neuville pakt voor de tweede keer op rij de derde plaats. OP VIER PUNTEN VAN DE LEIDER Als hiij die constante kan doortrekken in de rest van het seizoen, kan dat ook wel wat opleveren. Neuville is in het WK nu tweede, op vier punten van Rovanperä. Na twee manches in de WK rally zit alles nog wel op een zakdoek.