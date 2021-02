Brit pakt zege in tweede Grote Prijs Formule E, dertiende plaats voor Stoffel Vandoorne

In Saoedi-Arabië heeft de Brit Sam Bird de tweede Grote Prijs in de Formule E op zijn naam gezet. De coureur van Jaguar haalde het voor Robin Frijns en Antonio Felix da Costa. Stoffel Vandoorne moest tevreden zijn met de dertiende plaats.

Stoffel Vandoorne is ambitieus dit seizoen in de Formule E, maar in de tweede Grote Prijs heeft hij wat laten liggen. Onze landgenoot moest achteraan starten en moest uiteindelijk tevreden zijn met de dertiende plaats.

De overwinning was uiteindelijk voor Sam Bird. De Brit van Jaguar haalde het voor Robin Frijns en Antonio Felix da Costa. In de stand staat Vandoorne nu op de vijftiende plaats, terwijl de leiding voor de Nederlander Nyck de Vries is.