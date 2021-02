Ferrari verwacht nog niet veel van seizoen 2021, maar: "Snelheid op rechte stukken teruggewonnen"

Veel teams hebben ondertussen hun nieuwe bolide voor 2021 al voorgesteld aan de pers en de fans. Ferrari nog niet, al stelde het de afgelopen week wel het team voor.

Met Charles Leclerc en Carlos Sainz achter het stuur hoopt Ferrari opnieuw naar de top van het constructeurskampioenschap te gaan. Vorig jaar eindigde de Italiaanse renstal in die WK-stand pas op een beschamende zesde plaats.

Teammanager Mattia Binotto werd met de vinger gewezen maar bleef aan in zijn functie. Hij was dan ook aanwezig op de voorstelling van het team in 2021.

"Op basis van wat we kunnen zien, denk ik dat we onze snelheid op de rechte stukken teruggewonnen hebben. Maar we moeten realistisch zijn. Tijdens een winterperiode maak je zo'n enorme kloof zoals die van vorig jaar met Mercedes niet goed", klinkt het.

De grootste reglementswijzigingen staan pas voor het seizoen 2022 ingepland in de F1. Mogelijk zien we dan enkele 'nieuwe' topploegen of zwakke broertjes die verkeerd gegokt hebben bij het testen. De kans is groot dat 2021 een kopie wordt van 2022.