Nederlander van Mercedes pakt eerste overwinning in Formule E, achtste plaats voor Vandoorne

De eerste wedstrijd in de Formule E in Saudi-Arabië is gewonnen door de Nederlander Nyck de Vries. De coureur van Mercedes haalde het voor Edoardo Mortara en Mitch Evans. Stoffel Vandoorne moest tevreden zijn met de achtste plaats.

Nyck de Vries is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Formule E. In Saudi-Arabië heeft de Nederlander van Mercedes namelijk de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Hij haalde het voor Edoardo Mortara en Mitch Evans. Stoffel Vandoorne, de ploegmaat van Nyck de Vries bij Mercedes, eindigde volgens Sporza op de achtste plaats in Saudi-Arabië. Nyck de Vries is dankzij zijn overwinning uiteraard ook meteen de eerste leider in het klassement.