📷 Red Bull Racing maakt nieuwe bolide bekend voor volgend seizoen

Max Verstappen en Sergio Perez kennen hun bolide voor volgend seizoen. De ploeg heeft de beelden van de nieuwe wagen zelf verspreid via sociale media. Hieronder vindt u een foto een filmpje van de nieuwe bolide van Red Bull Racing.

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0